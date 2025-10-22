Собчак пожурила мэрию Екатеринбурга, которая "шевелится" только после ее замечаний

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак упрекнула администрацию Екатеринбурга, которая игнорирует депутатов и "начинает шевелиться", только когда на проблему обратят внимание публичные люди. Ранее в этом мэрию упрекнул депутат от "Единой России" Александр Колесников.

"В 2019 году (в одном многоквартирном доме на Вторчермете, – прим. ред.) была недопоставка ГВС из-за отсутствия циркуляции. Ксюша Собчак написала, и вы подорвались там решать вопрос. А когда вам депутат говорит, и не просто депутат, а председатель комиссии по городскому хозяйству: займитесь циркуляцией на восьмой магистрали, сектор Готвальда и Гражданской, там люди летом сидят без горячей воды — вы не реагируете", — заявил Колесников в адрес директора департамента ЖКХ Александра Брагина.

Как написала Собчак в своем Telegram-канале, ситуация хоть и лестная для нее, но в действительности — весьма печальная. Она признала, что ее журналисты регулярно сталкивается с попустительством властей. Об этом говорят обращения людей, которые просят помощи у ее команды лишь потому, что остались проигнорированы во всевозможных инстанциях.

"Вот и екатеринбургские депутаты говорят, что внимание привлечь проще не через обращения, а через освещение проблем в больших тг-каналах. Ну, служу России. Но, если честно, лучше бы чиновники вспоминали о своей работе и обязанностях по умолчанию, а не только когда их пнет Собчак или кто-то другой публичный", - добавила телеведущая.

Отметим, что Колесников, вероятно, говорил о ситуации, когда дом на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге на год остался без воды. В доме проживают военные - участники СВО, местные жители выиграли суд, который обязал ресурсоснабжающую организацию восстановить подачу водоснабжения, однако все это осталось проигнорированным. Только после того, как на ситуацию обратила внимание Собчак, глава города Алексей Орлов пообещал менее чем за два месяца построить новые трубы.