Глава Екатеринбурга рассказал, на какие маршруты пустят новые 150 автобусов

150 новых автобусов, который должны поступить в Екатеринбург до конца года, пустят на самые загруженные маршруты. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Алексей Орлов.

По его словам, обновленный подвижной состав появится на маршрутах № 52, 82, 83 и еще 19 направлений. Первые 14 новых автобусов уже начали свою работу, их можно встретить на маршрутах № 62, 77 и 87.

Напомним, что среди новых автобусов 20 будут большого класса (более 90 мест) и 130 – среднего класса (70 мест).

Ранее мы также писали, что начиная уже с 1 ноября 2025 года стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте Екатеринбурга резко вырастет и составит 42 рубля.