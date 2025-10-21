Госдума ужесточила правила рекламы энергетиков

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления, а также не должна быть обращенной к несовершеннолетним.

Предусматриваются также требования к продолжительности распространения такого предупреждения в радио-, телепрограммах, при кино- и видеообслуживании. В радиорекламе длительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телерекламе, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд, а самому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра.

Депутаты ссылаются на данные экспертов, что энергетики сильно вредят детям.