В России более миллиона абонентских номеров оформлены на 56 человек

Генеральный прокурор России Александр Гуцан выступил на 35-м заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ в Душанбе. Одной из тем его выступления стало телефонное мошенничество.

По словам Гуцана, в апреле отрегулированы условия работы виртуальных АТС и сим-боксов. Теперь это возможно только при наличии договора с оператором связи, раскрытии данных о целях и адресах установки оборудования. Наряду с этим установлена уголовная ответственность за незаконное использование таких устройств.

"Российские правоохранительные и контролирующие органы провели масштабные проверки. В результате изъято свыше 2 тыс. сим-боксов и более 500 тыс. сим-карт, с помощью которых совершалось до 20 млн мошеннических атак в сутки. Вскрыты факты оформления более 1 млн абонентских номеров всего на 56 человек", - цитирует пресс-служба Генпрокуратуры Гуцана.