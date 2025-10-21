На Южном Урале знакомство у кафе привело к хищению банковских карт

В Златоусте полицейские раскрыли кражу банковских карт. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



По словам полицейских, в отдел МВД по Златоустовскому городскому округу обратился 36-летний местный житель с сообщением о краже. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил у него три банковские карты и совершил покупки на сумму более 21 тыс. руб.

В ходе поисков оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 48-летний местный житель. Задержанный признался полицейским, что потратил деньги на продукты, алкоголь и сигареты.

Сотрудниками полиции было установлено, что до совершения кражи мужчина подрался с потерпевшим возле кафе. В конфликт вмешался незнакомец и прекратил драку, после чего они стали совместно употреблять спиртные напитки. В ходе этого злоумышленник незаметно похитил банковские карты у заявителя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).