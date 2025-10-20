В горах Южного Урала ищут туристку

В горах Южного Урала уже третий день продолжаются поиски 43-летней Полины Захаровой. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Женщина отправилась на Большой Иремель (1582 м) в составе группы, но подняться на вершину решила в одиночку. Во время восхождения погода резко ухудшилась: спустился густой туман, видимость снизилась. После возвращения группы в лагерь, Полины там не оказалось.

К поискам женщины привлечены спасатели, волонтеры, кинологи и беспилотники.

По информации Mash, Захарова уже ходила в походы на Иремель и активно занимается туризмом с 2021 года.