СК возбудил дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны РФ

Возбуждено уголовное дело по факту хищения 500 млн рублей у Министерства обороны РФ при исполнении государственного контракта, сообщает Следственный комитет России.

В мошенничестве в особо крупном размере подозревают бывшего главного инженера филиала Военно-строительной компании "Строительное управление по Южному военному округу" Николая Лаптева, генерального директора ООО "ПП "Интерарм" Владимира Куранова, его заместителя Вилена Даллари и сотрудников ООО "Нэст".

Следствие установило, что в 2022 году между государственным заказчиком и коммерческими структурами был заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования для трубопроводной системы. Ответственными за поставку оборудования являлись Куранов и Даллари, а за контроль исполнения контракта отвечал Лаптев. В 2023 году Лаптев, Куранов, Даллари и должностные лица компании "Нэст" организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, похитив тем самым более 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бывший глава Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков стал фигурантом еще одного уголовного дела о хищении в особо крупном размере у Минобороны РФ при строительстве по госконтрактам в ДНР. Уточняется, что Белков дал показания против экс-министра Минобороны РФ Тимура Иванова, которого ранее допросили по этому уголовному делу в качестве свидетеля.