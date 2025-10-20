20 Октября 2025
Спорт Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Мотосезон-2025 завершен в Астраханской области

В Астрахани состоялось традиционное закрытие мотосезона 2025 года. Колонна из более чем 700 мотоциклов различных классов проехала по центральным улицам города.

«Мотоспорт в нашем регионе продолжает набирать популярность и динамично развиваться. С каждым годом количество участников только растёт. Мы уверены, что сезон 2025 оставил яркий след в сердцах всех, кто разделяет эту страсть», — подчеркнула министр физической культуры и спорта Астраханской области Нина Ивашкина.

Астраханское мотодвижение, объединяющее более 500 активных участников, является важной частью общественной жизни региона. Помимо организации мероприятий, мотолюбители ведут системную работу по ряду социальных направлений: проводят уроки безопасности дорожного движения для школьников совместно с ГИБДД, организуют благотворительные акции для детских домов, оказывают гуманитарную помощь участникам СВО и участвуют в патриотических мероприятиях.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Деятельность мотодвижения ведётся при поддержке министерства физической культуры и спорта Астраханской области в тесном взаимодействии с правоохранительными органами региона.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Несмотря на закрытие сезона, работа астраханских байкеров не прекращается. В межсезонье активисты продолжат реализацию запланированных социальных проектов и подготовку к новому мотосезону.

Напомним, что в апреле мотосезон - 2025 торжественно открыл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В мотопробеге открытия приняло участие более 500 участников и полторы тысячи зрителей.

Теги: мотосезон, игорь бабушкин, мотспорт, мотоколнна


