Астраханский АПК развивается с высокой динамикой, регион укрепляет статус всероссийской «томатной столицы»

Предварительные итоги аграрного сезона-2025 и перспективы развития агропромышленного комплекса обсудили на пресс-конференции с участием министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Сергея Еськова. В мероприятии приняли участие не только федеральные и региональные СМИ, но и будущие аграрии — ученики агрокласса Татаробашмаковской школы и студенты Агротехнического техникума.

Министр отметил уверенное развитие АПК. Предварительный объем валовой сельхозпродукции в 2025 году превысит 75 млрд рублей, что на 1,5% выше показателя прошлого года. Основной вклад вносит растениеводство, доля которого составляет 62%, или 50 млрд рублей в денежном выражении.

«По итогам уборочных работ мы ожидаем увеличение объема производства овощебахчевой продукции и картофеля на 1,3% с выходом до 2,740 млн тонн», – отметил Сергей Еськов.

Уборочная кампания идет опережающими темпами к уровню прошлого года. На 16 октября, собрано: овощей – 1,545 млн тонн с ростом на 8%, картофеля – 342 тыс. тонн с ростом на 15%, бахчевых культур – 297 тыс. тонн, что на уровне 2024 года. Значительный вклад в этот рост внесли масштабные инвестиционные проекты. Благодаря работе таких компаний, как «Томарина», «АПК Ресурс», «Ольвера» и других, посевные площади в регионе были увеличены на 3,9 тыс. га причем 67% этого прироста обеспечено именно инвестпроектами.

Астраханская область укрепляет статус всероссийской «томатной столицы». Общий объем инвестиций в развитие томатного кластера составляет около 8 миллиардов рублей. В этом году в регионе заработал второй завод по производству томатной пасты. Астраханские заводы позволят закрыть 55% всего российского рынка томатной пасты, планируется строительство третьего завода.

Ежегодный объем финансирования остается стабильным — около 1,1-1,3 млрд рублей, основная часть которых приходится на федеральный бюджет. Так, в рамках «Агростартапа» в текущем году из более чем 50 заявок отобрали 32 проекта, большая часть из которых связана с животноводством. На их поддержку выделено чуть более 100 миллионов рублей. Поддержка зерновых, малых форм и животноводства сохранится на уровне прошлого года.

После непростого периода, связанного со вспышками птичьего гриппа и пожаром на одной из фабрик, астраханское птицеводство не только восстановилось, но и готовится к новому рывку. Весной 2026 года планируется запуск новой современной бройлерной птицефабрики. Этот проект станет значимым шагом к полному самообеспечению региона мясом птицы и создаст 500 новых рабочих мест.

В рыбном хозяйстве отмечается положительная динамика, особенно в аквакультуре. Количество хозяйств, занимающихся аквакультурой, в регионе выросло до 70. В то же время, объем вылова рыбы в естественных водоемах остается стабильным. В 2025 году он сохранился на уровне прошлогодних показателей и составит 34 тысячи тонн.

Сергей Еськов отдельно остановился на кадровой политике. В 2025 году министерство организовало масштабные события: День поля, конкурсы «Лучший по профессии», «Юный пахарь» и Агрофестиваль, который собрал более 15 тысяч гостей. Заключено первое в регионе соглашение о создании агроклассов в Ахтубинском районе. Развивается и сельский туризм: грантовую поддержку получили этнодеревня «Рыбный аул» и туркомплекс «Привал путника».

В завершение министр пригласил всех астраханцев и гостей города на большие сельскохозяйственные ярмарки. Они пройдут 18 и 25 октября с 7:00 до 14:00 на Центральном стадионе. Вся продукция — рыба, овощи, яйца, мясо — будут представлены напрямую от астраханских производителей.