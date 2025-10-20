20 Октября 2025
Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В старейшей типографии Астрахани проводят модернизацию оборудования

Сейчас астраханский издательско-полиграфический комплекс «Волга» проходит полное переформатирование, чтобы выйти на новый уровень развития производства. Об этом генеральный директор «ООО «ИПК «Волга» Майя Васильева сообщила ветерану СВО, финалисту региональной кадровой программы «Победоносец» Евгению Носалёву, который посетил учреждение в рамках стажировки вместе со своим наставником – министром государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Алексеем Набутовским.

По словам гендиректора «ООО «ИПК «Волга» Майи Васильевой, цифровая печатная машина Ricoh PRO C5300S позволяет осуществлять полноцветную оперативную печать высокого качества, которой раньше в типографии не было. Это японский бренд, поддержка и обслуживание оборудования которого в условиях санкций не доставляет никаких сложностей.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, среди преимуществ нового станка – высокая скорость печати, широкий диапазон поддерживаемых материалов: от тонких до плотных, включая дизайнерские и глянцевые, а также поддержка разнообразных форматов. Аппарат компактен, надёжен, удобен в эксплуатации, имеет интуитивно понятный русскоязычный интерфейс с 10-дюймовой смарт-панелью и возможность автоматической двусторонней печати на разных типах бумаги. Среди дополнительных функций – широкий выбор финишных операций для создания профессионального качества продукции.

История типографского дела в Астраханской области началась в далёком 1765 году. А в 1832 году вместе с регулярной официальной газетой «Астраханские губернские ведомости» была создана государственная типография. В 1978 году в Астрахани открыли новый производственный корпус, а в 1980 году – административное здание, где сейчас располагается «ООО «ИПК «Волга».

Сегодня в типографии ежедневно печатают около 30 изданий. Среди них – «Российская газета», областные газеты «Волга» и «Комсомолец Каспия», муниципальные газеты и «Парламентский вестник» Республики Калмыкия. Предприятие выпускает не только газеты, но и бланки, листовки, плакаты, упаковочные коробки, этикетки.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Обновление оборудования в «ООО «ИПК «Волга» – это не просто шаг к модернизации производства, но и важный вклад в развитие всей отрасли. Новые технологии позволят повысить качество печати и оперативность выполнения заказов, что в свою очередь поддержит местный бизнес и удовлетворит потребности клиентов», – подчеркнул министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Алексей Набутовский.

(2025)|Фото: astrobl.ru

(2025)|Фото: astrobl.ru

Вместе с гуманитарной помощью, собранной земляками, астраханским бойцам на передовую периодически отправляют и специально отпечатанные тиражи газеты «Волга». По словам финалиста региональной кадровой программы «Победоносец», ветерана СВО Евгения Носалёва, весточка из дома, наряду с гостинцами, греет сердца бойцов и в условиях, когда часто нет связи, становится порой единственным источником информации.

