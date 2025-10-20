Юрий Моисеев поздравил работников дорожного хозяйства Калуги

В профессиональный праздник сотрудников дорожной отрасли, который отмечался накануне, председатель Думы городского округа Калуги Юрий Моисеев тепло поздравил специалистов.

Он обратился ко всем специалистам и ветеранам отрасли.

"Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Ваш труд – основа развития и комфорта нашего города и области. Благодаря вам строятся и ремонтируются дороги, появляются новые развязки и мосты, повышается безопасность движения. В любую погоду вы обеспечиваете надежную связь между городами и сёлами. Желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, успехов в работе и благодарности от всех, кто пользуется дорогами. Пусть в жизни всегда будет гладкая и ровная дорога! Спасибо за ваш важный и нужный труд!», – отметил в своём обращении председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.