В Челябинске введут новую единую форму отчетов для управляющих компаний

В Челябинске управляющие компании и ТСЖ будут обязаны раскрывать больше информации о своей деятельности. Об этом Накануне.RU сообщили в Минстрое России, где был подготовлен соответствующий проект приказа.

Согласно документу, в отчетах появятся подробные данные о расходах на содержание и ремонт домов. В Минстрое сообщили, что хотят сделать отчетность по управлению домами понятной, открытой и сопоставимой для того, чтобы жильцы домов понимали, на что тратятся их деньги и какие работы управляющими компаниями уже выполнены. Данные изменения призваны повысить прозрачность деятельности управляющих организаций и усилить контроль собственников над деятельностью УК, ТСЖ и ЖСК.

После завершения общественного обсуждения, которое продлится до 22 октября 2025 года, документ будет направлен для утверждения. Управляющие организации должны будут привести свою отчетность в соответствие с новыми стандартами, включая сведения о содержании, управлении, ремонте и энергоэффективности объектов.