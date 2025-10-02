Россельхозбанк вложил 4 млрд рублей в совместные с региональным правительством проекты АПК Астраханской области

Россельхозбанк инвестировал 4 млрд рублей в реализацию крупных агропроектов, реализуемых совместно с правительством Астраханской области. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Глава Астраханской области отметил, что особое внимание уделяется подготовке кадров для отрасли – год назад Россельхозбанк запустил в регионе проект «Школа фермера». 37 выпускников успешно завершили обучение и теперь применяют знания на практике. В новом наборе проекта участвуют ветераны СВО и их семьи.

"Для нас важно обеспечить их достойной и востребованной профессией на родной земле", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

На встрече с директором Волгоградского филиала Россельхозбанка Андреем Гавриленко и директором Астраханского центра развития бизнеса дополнительного офиса Волгоградского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Татьяной Поповой губернатор обсудил итоги совместной работы за минувший год и планы на перспективу.

"Россельхозбанк – наш давний надёжный партнёр, работает в регионе с момента основания – 25 лет. Наше сотрудничество выстроено системно и стратегически. На ПМЭФ подписано соглашение о социально-экономическом развитии, а этим летом в Волгограде – дорожная карта на 2025 год", - отметил Игорь Бабушкин.