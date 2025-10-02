После обмена военнопленными с Украиной, домой вернутся двое свердловчан

Среди военных, освобожденных из украинского плена, находятся двое жителей Свердловской области. Об этом сообщает уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее словам, один из них — из Сысертского района, оба были включены в список после обращения омбудсмена к своему федеральному коллеге.

"Для нас это долгожданная новость, поскольку предыдущий обмен состоялся в конце июля. Все это время мы получали обращения от родственников наших бойцов и составляли списки на обмен, чтобы помочь матерям и женам вернуть из плена своих сыновей и мужей", — цитирует Мерзлякову "Ъ-Урал".

Напомним, что сегодня стороны обменялись военнопленными в формате 185 на 185. При этом, среди освобожденных также есть 20 гражданских лиц.

В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.