Во "Внуково" задержали иностранца из Турции, обвиняемого в торговле людьми для продажи органов

В аэропорту "Внуково" задержали экстрадированного из Турции иностранца, разыскиваемого в России по обвинению в торговле людьми и изъятии у них органов для дальнейшей продажи на теневом рынке. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержали его сотрудники бюро Интерпола МВД России, ГУ МВД России по Москве и транспортная полиция. По версии следствия, фигурант действовал в составе транснациональной организованной группы с 2006 по 2008 год. Вместе с сообщниками он убедил несколько жителей России прибыть в Косово, где у них бы изъяли почку за выгодное вознаграждение. Операции проводились в одной из частных медицинских клиник города Приштины. В результате, пострадавшим были причинены тяжкие телесные повреждения.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 111 и 127.1 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и торговля людьми", после чего фигуранта объявили в международный розыск. В ходе взаимодействия с зарубежными партнерами по каналам Интерпола было установлено его местонахождение на территории Турции.

"В результате оперативного взаимодействия НЦБ Интерпола МВД России с зарубежными партнерами разыскиваемый депортирован из Турецкой Республики. По прибытии из Стамбула в Москву он был задержан инициатором розыска", - добавила Волк.