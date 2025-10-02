Песков заявил, что Кремль ответит на задержание танкеров с российской нефтью

Кремль будет отвечать на задержание танкеров с российской нефтью французскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, конечно же, будем принимать меры. Дело в том, что президент Макрон говорит: "Давайте затруднять передвижение российской нефти". А если вы сделаете ошибку и будете затруднять вообще нефтяные все маршруты транспортировки? А если это - не российская нефть. А если это нефть другого происхождения? Вы что, готовы взбудоражить весь нефтяной рынок?" - сказал Песков, добавив, что эти действия приведут к непредсказуемым последствиям для мировых энергетических рынков.

Накануне французские власти задержали танкер, предположительно, с российской нефтью. Судно Boracay ходит под флагом Бенина и находится под санкциями Великобритании и Европейского союза в отношении так называемого "теневого флота" России. Корабль был задержан и сопровожден во французский порт Сен-Назер на Атлантическом побережье. Распоряжение о задержании выдала прокуратура города Бреста (Франция).

После этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости задерживать танкеры с российской нефтью, так как это будет ударом по системе, по которой организован флот.

"Если задерживать танкеры, пусть даже на несколько дней или недель, то это вынудит ту сторону организовать работу по-другому", - добавил французский президент.