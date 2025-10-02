"Проиндексировали на рубль, а бензин подорожал на десять": у Юрия Лозы уменьшилась пенсия

71-летний певец Юрий Лоза пожаловался на пенсию. Точнее, на сокращение ее размера. По словам артиста, после отмены региональных надбавок он стал получать меньше.

"Сейчас моя пенсия стала 17897 рублей после индексации. Бензин подорожал на 10 рублей, а добавили на рубль. С меня сняли надбавку, потому что я считаюсь работающим пенсионером. Я индивидуальный предприниматель (ИП) и получаю отчисления за авторские права от созданных произведений. Я зарегистрировал ИП для того, чтобы было проще. Все мои выступления проходят по такой схеме, потому что так начисляется меньше налогов. Потому что все, кто меня приглашает куда-либо, просят чтобы было так, тогда всем платить меньше", - цитирует Лозу НСН.

Ранее актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подсчитал, что его будущая пенсия составит около 20 тыс. руб. Он с иронией рассказал об этом в одном из YouTube-шоу, а в Госдуме возмутились его претензиями. "Сложно сказать, что он [Нагиев] имел в виду. Ему нужно просто сесть посчитать, сколько у него выходит. Есть определенные надбавки, в совокупности получится какая-то сумма. Конечно, пенсии у нас в стране разные. Есть те, на которые тяжело прожить, а есть и очень достойные", - заявила депутат Госдумы Светлана Журова.