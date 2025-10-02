Легендарная вывеска "Мотив" на Плотинке исчезнет с крыши колледжа Ползунова
В Екатеринбурге собираются снять с крыш зданий все вывески и запретить размещение их впредь. Под демонтаж попадают и легендарная вывеска "Мотив" на здании Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова на Плотинке и Rolex на ТЦ "Европа".
"Администрация готовит внесение изменений, которые будут исключать применение крышных вывесок", — заявил на форуме 100+ TechnoBuild замдиректора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексей Черноскутов.