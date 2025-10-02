02 Октября 2025
Политика В России
Фото:Накануне.RU

Слуцкий избран лидером ЛДПР

Политик Леонид Слуцкий получил пост председателя ЛДПР. Решение принято на съезде партии в Москве.

Перед избранием Слуцкого на этот пост делегаты съезда приняли решение о досрочном прекращении полномочий лидера ЛДПР. Это нужно было потому, что в уставе партии отсутствует термин "переизбрание", пишет РИА Новости.

Впервые Слуцкий утверждён лидером ЛДПР 27 мая 2022 г. Он единогласно был избран на этот пост. Новый глава партии понадобился после смерти основателя и многолетнего лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

Теги: Леонид Слуцкий, ЛДПР


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

