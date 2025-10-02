Россия и Украина обменялись пленными в формате 185 на 185

Украина и Россия возобновили обмены пленными. Сегодня стороны обменялись в формате 185 на 185. В Минобороны РФ сообщили, что обмены продолжаются в соответствии со стамбульскими договоренностями.

"Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц", - сообщили в оборонном ведомстве, не уточнив, кто эти люди.

"В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - сообщили в Минобороны.

В последние месяцы обмены стали производиться реже.