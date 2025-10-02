В Крыму имеющиеся запасы бензина распределят по всем муниципалитетам

Имеющиеся запасы бензина в Крыму пропорционально распределят по всем муниципалитетам, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Крымчан ежедневно в утренние часы будут информировать о том, на каких АЗС можно свободно приобрести бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо.

Гоцанюк добавил, что топливо в свободной продаже будет доступно по 70 адресам. Они опубликованы в его Telegram-канале.

Ранее в Крыму власти решили сократить объем продажи топлива на АЗС с 30 до 20 литров на руки. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Он указал, что перебои с топливом возникли из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

По его словам, принимаемые властями меры пока не позволяют полностью выровнять ситуацию на АЗС Крыма.