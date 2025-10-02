Новые дорожные знаки могут стать ловушкой для водителей

Скоро на российских дорогах появятся новые дорожные знаки. Их внедрение запланировано на 1 января 2026 года, сообщил РИА "Новости" первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Новый ГОСТ призван сделать дороги безопаснее и комфортнее для всех, отметил он.

Что изменится

С 2026 года на дорогах появятся:

вертикальный знак "Стоп-линия" — для участков, где невозможно нанести горизонтальную разметку;

знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности" — для снижения износа автомобилей и повышения комфорта;

табличка "Глухие пешеходы" — для привлечения особого внимания к людям с нарушениями слуха.

Автоинструктор Антон Грязнов в разговоре с Накануне.RU отметил, что изменения напрямую затронут работу автошкол.

"Автошколы будут вынуждены обновить курсы подготовки. Будущих водителей необходимо научить правильно интерпретировать новые знаки и применять знания на практике. Это вопрос безопасности и предотвращения ошибок на дороге", — пояснил специалист.

По его словам, помимо пересмотра программ обучения, потребуется и широкая информационная кампания.

"Водителей нужно заранее знакомить с новыми знаками через СМИ, социальные сети и наглядные материалы. Только так можно снизить вероятность ошибок и повысить культуру вождения", — подчеркнул Грязнов.

Эксперт предупредил: в условиях плохой видимости новый знак "Стоп-линия" рискует быть незаметным, а табличка о пешеходах — недооценённой.