Суд в Екатеринбурге оштрафовал математика Волкова* за финансирование ФБК**

Кировский районный суд Екатеринбурга признал ученого-математика Михаила Волкова* виновным в финансировании экстремистской организации.

Напомним, что с августа по сентябрь 2021 года тогда еще действующий преподаватель УрФУ Волков* дважды перевел с карты "Сбербанк" на счет ФБК** по 1 тыс. рублей. После возбуждения уголовного дела в апреле 2025 года он был уволен из вуза.

Прокуратура запрашивала для Волкова* штраф в размере 600 тыс. рублей, однако суд снизил эту сумму до 300 тыс. рублей.

Напомним, что апреле этого года Росфинмониторинг обновил перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, куда добавил и профессора Михаила Волкова* – отца оппозиционера и бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** Леонида Волкова*.

Леонид Волков* – бывший соратник Алексея Навального*. В 2021 году он был внесен в базу розыска МВД России в связи с возбужденным против него уголовным делом. В 2022 году Волкова* внесли в реестр организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

*признаны иностранными агентами

** признан экстремистской организацией и иноагентом