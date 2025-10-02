Гонка за результатом? В Москве учителям будут платить в зависимости от успехов учеников

В Москве запустили механизм поощрения учителей за успехи школьников, так что размер выплат педагогам будет зависеть от успехов учеников. Мера уже вызвала негативные оценки.

Зарплаты учителей будут зависеть от результатов "независимых диагностик", ОГЭ и ЕГЭ. Базовая часть зарплаты составит всего 30%, а все остальное надо будет заработать высокими результатами. Как заявила первый заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук, выплаты будут назначаться "на кафедру", а не на учителя, а предметная кафедра уже будет распределять их по учителям. Очевидно, что это еще больше стимулирует гонку за оценками на ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Председатель общественного движения "Родители Москвы" Илона Менькова отмечает, что и так имеющаяся проблема выдавливания детей после девятого класса только усилится. "Некачественные" ученики портят школе показатели, и от них стараются избавиться.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий также высказался категорически против этой затеи. Он подчеркивает, вместо стимулирования за результаты ВПР или ЕГЭ учителям нужны нормальные зарплаты и достойные условия труда. А им только ставят условия и дают новые указания.

Возмущен новым порядком член-корреспондент РАН, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев. В каких еще профессиях может быть схема, когда только 30% зарплаты составляет базовая часть, а 70% - стимулирующая, вопрошает он. И видит две очевидные проблемы. Во-первых, учителя будут не учить детей, а натаскивать их сдавать ВПР и ЕГЭ. Это особенно опасно в условиях рейтингования школ, от которых также зависит финансирование. А во-вторых, есть закон (принцип, парадокс) Гудхарта о том, что любой экономический индикатор, который становится целью для принятия решений, перестает быть эффективным. В основе самого решения властей лежит глубокое недоверие к учителю, который без "стимулирующих" будто бы хорошо не научит.