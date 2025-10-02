Рядом со школой в дагестанском селе произошла перестрелка

Рядом со школой в дагестанском поселке Унцукуль произошла перестрелка, в результате которой три человека получили ранения. Версия о стрельбе в школе не подтверждается.

Конфликт произошел между местными жителями, один из которых живет в непосредственной близости от школы. К нему пришли односельчане, с которыми у него был старый конфликт. Началась драка, а затем стрельба.

Участники перестрелки использовали травматические пистолеты, передает Telegram-канал "112". Раненным оказана медпомощь, также их допрашивает полиция.

Многие местные жители перепугались, поскольку подумали, что стрельба началась в школе. На фоне тревожных новостей последних дней люди сильно встревожились.