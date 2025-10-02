Токаев провел переговоры с Дуровым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с создателем Telegram Павлом Дуровым.

Дуров приехал в республику в рамках форума Digital Bridge 2025. Пресс-служба главы государства сообщила, что обсуждали вопросы сотрудничества в сферах образования, ИИ и кибербезопасности.

"Президент высоко оценил вклад Telegram в цифровое развитие страны. Компания официально стала участником кластера Astana Hub. В Казахстане открыт офис, запущена лаборатория ИИ в центре AIem.AI", - сообщили в администрации Токаева.

Ранее Дуров сообщил об открытии лаборатории в Астане: "Я очень горд, что сегодня могу объявить об открытии ИИ-лаборатории именно в этом здании, в Alem AI (здание международного центра искусственного интеллекта в Астане)". Дуров уточнил, что новый проект запустит Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.