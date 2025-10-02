Государство должно выплатить застройщикам более 1,5 трлн рублей за льготную ипотеку

Так называемая льготная ипотека стоит бюджету России огромных денег. Она ничуть не улучшает демографию, зато является для застройщиков источником обогащения. Об этом пишет обозреватель Юрий Подоляка.

Разницу между процентной ставкой для граждан при взятии ипотеки и реальной ставкой покрывает государство. Пока ставка была небольшая, это было не так заметно. Но сейчас ставка 18-19%, а льготная - 6%. То есть 12-13% застройщикам должно платить государство. Суммы получаются астрономические. В следующем году из бюджета на покрытие этот статьи расходов выделено 1,5 трлн рублей, что составляет около 2% всех расходов государства. И они будут висеть еще десятилетиями, ведь кредиты выдаются на 30 лет.

"Сейчас же в стенах Госдумы некоторые лоббисты данной программы носятся с идеей, что только массовая "льготная семейная ипотека" может решить проблему демографии в России. Как уже показывает опыт России, единственное, что она сможет решить, - это проблемы самих застройщиков (которые самым бессовестным образом годами грабят всех - и население, и бюджет", - считает Подоляка.

Недавно стало известно, что за последние 10 лет средняя площадь квартир в новостройках России уменьшилась на 14% - с 57 до 49 квадратных метров. Это почти что площадь средней "двушки" в "хрущевке". То есть государство тратит триллионы рублей на такое жилье, в котором большие семьи жить заведомо не могут. При этом постоянно говорится про заботу о демографии и курсе на многодетность.

Доля нераспроданного жилья в новостройках достигла почти 70% от общего числа квартира на стадии строительства.