Начальник Генштаба ВСУ заявил о наличии возможности устроить блэкаут в Москве

У Украины найдутся возможности и оружие, чтобы устроить блэкаут в Москве, заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может устроить блэкаут в российской столице. Гнатова спросили, есть ли для возможности для воплощения такой угрозы.

"Совершенно правильно все сказал президент, и мы найдем и возможности, найдем и оружие и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества", - заявил Гнатов в интервью изданию "Укринформ".

Он также заявил, что у ВСУ "все хорошо с любым видом оружия – не только с дальнобойным". "Да, конечно, есть проблемные вопросы относительно количества, которое нужно для того, чтобы получить преимущество. Понятно, что боевых самолетов у противника сейчас больше, но это не значит, что они могут за счет этого получить преимущество, которое дало бы им шансы побеждать. Точно такая же история по поводу остальных видов [оружия]. У них больше ракет, например, но мы по-другому применяем их", - заявил военачальник.

Ранее эксперты предположили, что Украина не сможет воспользоваться американскими ракетами Tomahawk. Это оружие имеет три варианта запуска: с ракетного эсминца, с подводных лодок классов Ohio, Virginia и Los-Angeles, а также с помощью новой наземной системы Typhon, разработанной в США. Украина не обладает ни одним из перечисленных видов вооружения и практически не имеет шансов приобрести их в ближайшей или среднесрочной перспективе.