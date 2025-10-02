Полицейские не смогли отговорить пожилую чету от продажи квартиры. Пенсионеры отдали мошенникам 11,5 миллиона рублей

Пожилая пара из Екатеринбурга продала квартиру и отдала мошенникам 11,5 млн рублей. Лжесотрудники ФСБ и ЦБ РФ два месяца морочили головы пенсионерам и те все же отдали все кровно заработанное, несмотря на то, что настоящие силовики неоднократно забирали потерпевших из отделений банков, руководители нескольких отделов полиции лично уговаривали их не доверять незнакомцам и даже вынудили сменить сим-карты. Однако 76-летняя пенсионерка и ее 74-летний гражданский муж все же снова вышли на связь со злоумышленниками, и уже с пустыми карманами обратились в полицию.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД, в июле пенсионерке позвонил "бывший руководитель завода", где она проработала 40 лет и рассказал о некой "промпартии", которая работала на предприятии и вредила его работе. Якобы ее члены сейчас похищают деньги бывших сотрудников и переводят на счета недружественных государств. В связи с этим скоро пенсионерам перезвонит сотрудник компетентных органов.

"Женщина была готова поклясться, что узнала его голос, к тому же на аватарке стояла его фотография. Вскоре с ней по видеосвязи связался мужчина, представившийся "майором ФСБ Грошевым", он показал свое удостоверение и предупредил, что содержание их дальнейших разговоров является государственной тайной. Ставший случайным свидетелем этого разговора гражданский муж пенсионерки попробовал возразить, что решать такие вопросы по телефону неправильно. Однако строгий "майор" велел не противоречить ему, в противном случае они будут разговаривать в другом месте", - рассказали в полиции.

Все последующие дни пенсионеры участвовали в "оперативных действиях по поимке организованной преступной группы". Дошло до того, что пара даже спрашивала позволения выйти из дома для похода в продуктовый.

В это же время лжесиловики организовали операцию по "спасению" сбережений супругов. Для этого пенсионерам нужно было срочно продать недвижимость и перевести все имеющиеся средства на "безопасные счета Центрального банка". Те продали квартиру на улице Декабристов и сняли все свои накопления.

Стоит отметить, что при обращении в различные кредитные организации для обналичивания крупной суммы, сотрудники банков, подозревая неладное, неоднократно вызывали полицию. В отделении полиции пенсионеры клялись, что все поняли и обещали больше не общаться с незнакомцами, но затем все повторялось. Пожилой паре аферисты заявляли, что визиты в банк и беседы с полицией - это всего лишь проверка.

Только после того, как все деньги были переданы "курьеру", с пожилой парой перестали выходить на связь, а переписка в мессенджере с "майором ФСБ" начала сама по себе исчезать. Тогда пенсионерка решила впервые сама позвонить в Центральный банк и уточнить, когда ей вернут деньги, однако там пояснили, что все это время они с мужем общались с мошенниками.

Общая сумма причиненного ущерба составила 11,5 млн рублей: 2,6 млн - личные накопления заявительницы, 5,4 млн - деньги с продажи квартиры, 3,5 млн - сбережения сожителя.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Сотрудники полиции вновь разъясняют гражданам, если в отношении них совершаются мошеннические действия, аферисты пытаются завладеть данными доверчивого собеседника и пытаются ввести в стрессовое состояние путем угрозы потери денег, необходимо сохранять выдержку, прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы. Бывшие и настоящие коллеги, представители банков, сотрудники силовых ведомств, сотовых операторов, портала "Госуслуги" или иных структур не звонят горожанам и не требуют переводить денежные средства на несуществующие "безопасные счета" — это мошенники!

Гражданам, имеющим пожилых родителей, родственников, необходимо регулярно разъяснять престарелым людям подобные способы хищения, а также быть постоянно на связи со своими родными.