Ситуация, когда дети мигрантов не посещают школу, недопустима, - глава СПЧ

В Совете по правам человека при президенте РФ возмутились тем, что "несколько сотен тысяч" детей мигрантов (в результате решений Госдумы) теперь не ходят в российские школы, не учат русский язык и потеряли всякую возможность интегрироваться и ассимелироваться в российском обществе.

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил продумать некие механизмы обучения этих детей русскому языку или в их родной стране, или в России ("в исключительных случаях").

"Есть проблемы детей. Точной цифры нет, но несколько сотен тысяч детей-мигрантов в РФ не учатся. Это недопустимая ситуация. И Конституция РФ, и Конституция Узбекистана жестко предполагают, что все дети должны учиться. Это великое завоевание цивилизации. Отвечают за получение образования детьми их родители", - цитирует Фадеева ТАСС.

Никаких вариантов решения проблемы Фадеев не предложил, просто отметил, что "это все сложные организационные задачи".

В этом году в России начало действовать обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка. Если они не проходят тест, то не могут учиться в российских школах. Сообщалось, что документы на тестирование подавали в этом году подавали более чем на 23 тыс. детей.