На Запорожской АЭС в ближайшие часы запустят резервные генераторы

В ближайшие часы на Запорожской АЭС завершится ремонт двух резервных генераторов, их введут в работу, передает ТАСС со ссылкой на директора станции. По его словам, отсутствие внешнего энергоснабжения на ЗАЭС создает угрозу ядерной безопасности, но ситуация контролируется персоналом.

На станции заявили, что АЭС может достаточно долго работать на резервных генераторах, топлива для них хватает. Также есть варианты доставки дизельного топлива и запчастей для генераторов.

Ранее линия электроснабжения Запорожской АЭС была повреждена. Она находится фактически на линии боевого соприкосновения.