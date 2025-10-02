Виталий Хоценко: Омская область – многонациональный и многоконфессиональный регион

2 октября в Омске стартовала работа международной межконфессиональной конференции «Сибирь – территория диалога 2025: Ислам в Сибири; Межнациональное и межрелигиозное согласие – основа российской государственности». Представительство участников впечатляет - прибыли делегации из стран Азии и Ближнего Востока, в том числе из Индонезии, Ирана, Катара, Йемена, Палестинской национальной администрации. Состав участников разнообразен: студенты, представители патриотических некоммерческих организаций, религиозных объединений, органов власти.

Организаторами масштабного мероприятия стали Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Сибири, Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования при поддержке Правительства Омской области.

В своем приветствии участникам конференции Губернатор Омской области Виталий Хоценко напомнил: «Наш Президент Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивает, что многонациональность России – главная всепобеждающая сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал нашего государства. Омская область – многонациональный и многоконфессиональный регион, у нас в мире и согласии проживает более 130 национальностей. И мы этим гордимся!».

Виталий Хоценко также подчеркнул, что национальные и конфессиональные объединения Омской области выдвигают свои инициативы по организации патриотических акций, постоянно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону СВО и приграничные регионы страны, продолжают регулярную помощь семьям бойцов.

Губернатор, завершая свое выступление, отметил, что в сфере межнациональных отношений у Омской области накоплен большой опыт, которым регион готов делиться с партнерами и коллегами. Глава региона пожелал участникам конференции плодотворной работы, интересных дискуссий и новых идей.

Муфтий Духовного управления мусульман России Альбир Крганов в своем выступлении сделал акцент на аспектах укрепления межнационального и межрелигиозного взаимодействия, которые особо актуальны в наше время. Особо муфтий подчеркнул, что ислам - религия мира и добрососедства, которая, по сути, направлена на противодействие ксенофобии и экстремизму.

На площадке конференции прозвучали также приветственные слова Муфтия Духовного управления мусульман Сибири Зулькарная Шакирзянова, митрополита Омского и Прииртышского Дионисия, секретаря отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Ильи Кашицына, директора Исламского культурного центра им. Шейха Абдаллы Бин Зейда Аль-Махмуда (Катар) Салеха бин Али аль-Ахн аль-Марри.

Работа конференции рассчитана на 2 дня. В областном Конгресс-холле в рамках мероприятий форума работает этнографическая выставка, организованы работы секционных площадок. В рамках конференции пройдут спортивные мероприятия с участием заслуженных спортсменов региона.