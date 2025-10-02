В России изменятся правила выезда детей в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Осетию

С 20 января 2026 г. изменятся правила выезда из России в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию для россиян младше 14 лет. Начиная с указанной даты, им для поездок в эти страны понадобится загранпаспорт.

Данное правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребёнок в эти страны или с сопровождающими. Детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам Российской Федерации можно по-прежнему въезжать в эти страны по внутреннему российскому паспорту.

Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 г., смогут вернуться по нему в Россию, сообщает миграционная служба МВД России.