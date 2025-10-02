02 Октября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Депутат Лантратова предлагает закрепить "подъемные" молодым учителям на федеральном уровне

Молодым педагогам нужно гарантировать "подъемные" на федеральном уровне. Так считает депутат Госдумы Яна Лантратова, которая направила главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову соответствующее обращение.
Она считает, что правильно было бы увеличивать размер выплат с каждым годом. Так, в первый год работы это 100 тысяч рублей, во второй - 150 тысяч, в третий - 200 тысяч. Для получения выплаты педагог должен в течение года трудоустроиться в школу, где обязуется отработать минимум три года. А если учитель уволится раньше, то он должен вернуть неотработанную выплату.

Латратова не говорит о том, что это уменьшит острую нехваткой учителей и привлечет молодых педагогов в школу. В регионах, где таких выплат нет, дефицит учителей не меньше, чем там, где они есть. Актуальность предлагаемой меры связана с тем, что в некоторых регионах существуют такие выплаты, но они везде разные, и в результате возникает несправедливая ситуация, когда поддержка педагогов зависит от места их проживания. Предлагаемая мера устранит это неравенство. Однако при этом остается "зарплатное неравенство" учителей, которые в разных регионах получают очень разные деньги.

То, что молодые учителя не идут в школу, а если и приходят, то быстро покидают ее, стало уже общим местом. Перед началом этого учебного года проректор ВШЭ Сергей Рощин рассказал, что молодежь в школы все-таки приходит, но в течение нескольких лет большинство по разным причинам уходит.

По данным "Родной школы, через три года работы из школы уходят 80% учителей. В Татарстане уже через год остается лишь чуть более 20%. Однако министр просвещения РФ это явление отрицает. Тем временем, согласно прогнозам, к 2029 году доля учителей младше 30 лет снизится до 6%, отмечает в своем обращении Лантратова.

Теги: учителя, выплаты


