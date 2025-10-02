Главой Тверской области может стать замминистра природных ресурсов

Названы имена возможных сменщиков теперь уже экс-губернатора Тверской области Игоря Рудени, который стал полпредом президента России на северо-западе.

Преемником Игоря Рудени может стать слушатель второго потока президентской кадровой программы "Время героев", участник спецоперации и Герой России Анатолий Сысоев. Другая возможная кандидатура – заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев. Впрочем, последний довольно-таки скептически отнёсся к такому варианту развития событий.

"Господи, откуда вы это берете?" - сказал "Ъ" политик, отказавшись от других комментариев.

Руденя возглавлял Тверскую область с 2016 года. До этого работал в компании "Росзерно" и в аграрных департаментах правительства России. В конце сентября повышен до полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе. Это произошло после того, как прежний полпред Александр Гуцан стал генпрокурором России.