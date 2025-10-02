В Югре за нарушение режима пребывания в России выдворено 150 мигрантов

В Югре за нарушение режима пребывания в России выдворено 150 мигрантов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В настоящее время в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Сургуту содержатся около 180 иностранных граждан, в отношении которых приняты решения о выдворении за пределы территории Российской Федерации.

Управлением по вопросам миграции УМВД России по ХМАО – Югре совместно с УФССП по ХМАО – Югре на постоянной основе осуществляется работа по выдворению иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Так, 2 октября 2025 года, с территории округа в страны гражданской принадлежности отправлено порядка 70 иностранных граждан.