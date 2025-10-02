02 Октября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Депутат Останина призвала ввести Кодекс чести и поведения школьников

В российских школах нужно ввести Кодекс чести и поведения школьников. Так считает председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
По ее мнению, это необходимо для того, чтобы отношения в школе стали более здоровыми. Сейчас же они таковыми не являются. Травля стала обычным делом, а теперь появляются сведения и о резонансных случаях рукоприкладства родителей учеников в отношении других детей прямо в школах. Такие случаи зафиксированы в Саратове и Самаре. Это недопустимо, подчеркивает депутат.

Накануне в Саратове задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 13-летнего мальчика на школьном уроке, сообщило ГУ МВД России по региону. Инцидент произошел в школе №86. Родитель одного из восьмиклассников зашел в класс во время урока. Мужчина, не обращая внимания на детей и педагога, которая попыталась остановить его, подошел к одному из детей и дал ему пощечину. А в Самаре в конце сентября произошел случай в школе №110, когда родитель одного из школьников зашел в школу и, схватив восьмиклассника за плечи, угрожал ему, если тот не перестанет трогать его сына. На записи отчетливо слышно, как мужчина "клянется Аллахом", что "завалит" подростка. И он не для того из другого города приехал, чтобы такое терпеть. Учителя пытались остановить это, но это удалось не сразу. Мужчина был очень зол. Вероятно, к его сыну плохо относились одноклассники.

Останина считает, что попытки властей создать детские и подростковые движения без идеологического содержания вроде "Движения первых", "Юнармии" и т.п. мало что дают. Детям не прививают "высокочеловеческие ценности", отсюда и проблемы их поведения. Нужно введение единого для всей страны "Кодекса чести и поведения школьников", а не отдельных кодексов конкретных организаций. И этим должно заняться Министерство просвещения, создав документ, восстанавливающий духовно-нравственную основу для единообразия и совместной деятельности учащихся и воспитательной работы с ними. "Семейный" Комитет готов стать площадкой для его обсуждения.

"Такой документ должен стать "компасом" для каждого школьного и классного коллектива, а также для воспитательной работы со стороны педагогов и родителей (роль родительских комитетов здесь невозможно переоценить)", - написала Останина.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что причины травли детей коренятся в нездоровых взаимоотношениях между школьниками, но они являются проекцией отношений между взрослыми. Поэтому решить проблемы отношений в школе без более масштабной работы в обществе в целом едва ли возможно. Пока же проблему травли в школах в основном пытаются решить административными мерами.

