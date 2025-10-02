В Екатеринбурге грузовик насмерть сбил 59-летнюю женщину

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с участием пешехода и грузового автомобиля "Фрейтлайнер" с полуприцепом "Кроне". Подробнее о трагедии рассказали в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария произошла накануне вечером около 18.00 на улице Советской, 24А. По предварительной информации, водитель грузовика, поворачивая направо, не вписался в поворот, наехал на бордюрный камень, отделяющий проезжую и пешеходную зоны и задел 59-летнюю женщину, идущую по тротуару. От полученных травм пешеход скончалась на месте еще до прибытия "скорой помощи".

Полиция установила, что за свой 33-летний стаж вождения, 51-летний житель Тюмени ни разу не привлекался к административной ответственности. На момент ДТП был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Сам водитель пояснил, что при повороте на разрешающий сигнал светофора не увидел пешехода.

На месте происшествия полицейские провели все необходимые процессуальные действия. По факту ДТП проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть особенно внимательными при выполнении маневров, учитывать габариты транспортного средства и выбирать безопасную траекторию движения. Пешеходам также рекомендуется быть внимательными и стараться держаться на безопасном расстоянии от проезжей части, особенно при движении крупногабаритного транспорта.