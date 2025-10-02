02 Октября 2025
Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава ГК "КОРТРОС" рассказал, как добиться технологического прорыва в строительстве

Генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселёв выступил на пленарной сессии форума 100+ Technobuild, которая прошла с участием министра строительства РФ Ирека Файзуллина и называлась "Технологический прорыв". Он указал на ключевые аспекты, которые поспособствуют дальнейшему развитию отрасли.

Станислав Киселёв начал своё выступление с того, что строительной отрасли России есть чему поучиться у Советского Союза. Советский опыт по-прежнему актуален и для совершения прорыва в современности.

"На самом деле, мы сейчас говорим про технологический прорыв, но те ориентиры по производительности труда, которые были в 50-70-х годах в строительной отрасли Советского Союза, они пока для нас недостижимы. Мы только тянемся к ним. Откуда взят один "куб" кладки? Оттуда. Один "куб" бетона в смену? Оттуда. Женщины делали 18 "квадратов" стяжки в то время. Мы пока и к 60% такой производительности не дотягиваемся", — пояснил Станислав Киселёв.

Генеральный директор ГК "КОРТРОС" выделил и конкретные способы достижения цели технологического прорыва.

Генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев и министр строительства и ЖКХ России Ирэк Файзуллин рядом со стендом ГК "КОРТРОС" на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Так, он полагает, что "у нас буквально под ногами" лежит организация линейного производства.

"Мы все ходим по стройке, смотрим записи с видеокамер, видим, что производительность труда расхлябанная. Всё почему? Мастер-прораб не обеспечивает должной организации труда на линии. Это же элементарные вещи", — говорит Станислав Киселёв.

Он уточнил, что, согласно подсчётам, на проекте стоимостью 2,4 млрд руб. из-за неэффективной организации нелинейного труда потери составили четыре месяца и 200 млн руб. в виде дополнительных расходов, то есть 8%.

Высокая производительность, как сказал Станислав Киселёв, есть в узкоспециализированных организациях.

"Мы нашли формат более глубокого сотрудничества с такими организациями. Взяли лучших в вентиляции, отоплении, фасадных работах. Создали с ними совместное предприятие. Пустили в капитал. Отдаём им проектную документацию. Да, они дорогие, потому что лучшие, но мы в результате экономим на всём цикле до 20% стоимости", — подчеркнул Станислав Киселёв.

Отдельно генеральный директор ГК "КОРТРОС" остановился на применении умных технологий.

"Применение умных технологий даёт экономию 17% тепла, 40% электроэнергии. В год по стране можно экономить 100-120 млрд руб.", — сказал Станислав Киселёв.

Стенд ГК "КОРТРОС" на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Отдельно он высказался о системе ремонта очистных сооружений, отметив, что эта тема очень волнует специалистов. По стране возводят новые сооружения и реконструируют старые, однако стандартов технологического оборудования нет.

"То есть, производители лепят то, что понимают сами, проектировщик выбирает подходящего производителя, дальше заказчик сталкивается с теми решениями, которые ему предлагает проектировщик. Понятно, что, например, рынок не сформировался оборудования, стандартов нет, отсюда всякие игры с ценообразованием", — пояснил Сергей Киселёв.

Во-вторых, современные требования к проектированию водоочистных станций предполагают автоматизацию, однако автоматизация заключается в чём-то элементарном, и технологического цикла она не касается, и это неправильно.

Подводя итог, Станислав Киселёв подчеркнул, что ресурсы надо искать в первую очередь внутри самих компаний.

"Первое. Нам нужно здесь и сейчас сделать такой технологический прорыв. Два-три года –— аналог двух-трёх дней, то есть надо найти технологии, которые дадут мгновенный результат. Второе. Искать надо внутри себя, там, где есть свободные мощности, ресурсы. В сторону государства надо смотреть меньше, у него — другие задачи", — заключил Станислав Киселёв.

