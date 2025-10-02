Рост отечественного пищевого машиностроения практически остановился

Отрасль пищевого машиностроения, которая демонстрировала внушительный рост в последние годы, продолжает развиваться, хотя темпы роста снижаются. Показатели озвучил президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин на форуме "Пищевое машиностроение", прошедшем 1 октября в столице.

Если в 2020 году объемы производства российского оборудования составляли 64,8 млрд рублей, то в 2023 году — уже 139,5 млрд, а в 2024 — 216 млрд (рост 233% к 2020 году). Объемы же производства в январе-августе 2025 года составили 130,4 млрд рублей (рост 0,4% к аналогичному периоду 2024-го).

Доля рынка отечественного оборудования оценивается в 53%, и этот показатель за год практически не изменился, тогда как в 2020 году было 37%. Весь рынок пищевого машиностроения в РФ в 2024 году оценивался в 378 млрд, в 2025-м происходит небольшое снижение объемов рынка — на 4%. При этом в последние годы растет импорт, в 2024 году он составил около 2 млрд долларов США (+59% к 2020 году), и в 2025 объемы импорта будут на уровне 2024 года.

"Несмотря на непростую ситуацию в целом в экономике, особенно в машиностроении — падение на 30% в сельхозмашиностроении, на 35% в строительно-дорожном машиностроении, мы видим, что пищевое машиностроение активно развивается, развивается уже далеко не первый год, и развитие продолжается", — отметил он.

Примерно по половине видов машин наблюдается прирост производства, по другой половине — спад. Производство оборудования для выпуска рыбных продуктов и вовсе выросло на 60% к аналогичному периоду прошлого года, сахарная промышленность — плюс 30%. А, например, производство оборудования для мясной промышленности упало на 11%, на 20% упали производство и продажа оборудования для мукомольно-крупяной промышленности.

"При этом импорт тоже растет, растет доля импорта из Китая, в 2025 году импорт сохраняется на уровне 2024 года, в этом году рост импорта остановился, при этом производство продолжает расти. Но китайских коллег мы поздравляем с большим успехом. Они нарастили свою долю во много раз. И в пять раз увеличили продажи за пять лет в России. Это огромный успех. Конечно, это впечатляет наших товарищей из Поднебесной", — отметил Константин Бабкин.

Многие отечественные производители активно инвестируют в развитие производств, но к факторам, которые мешают более активно развиваться и забирать все большую долю рынка, можно отнести:

высокие ставки заемного финансирования;

практически полное отсутствие защиты рынка и импортных пошлин;

зависимость от импорта комплектующих материалов;

необходимость более активного развития госсубсидий.

Участники форума намерены предложить пути решения возникающих проблем с профильными ведомствами.