Рост отечественного пищевого машиностроения практически остановился 

02 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Рост отечественного пищевого машиностроения практически остановился 

Отрасль пищевого машиностроения, которая демонстрировала внушительный рост в последние годы, продолжает развиваться, хотя темпы роста снижаются. Показатели озвучил президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин на форуме "Пищевое машиностроение", прошедшем 1 октября в столице.

Если в 2020 году объемы производства российского оборудования составляли 64,8 млрд рублей, то в 2023 году — уже 139,5 млрд, а в 2024 — 216 млрд (рост 233% к 2020 году). Объемы же производства в январе-августе 2025 года составили 130,4 млрд рублей (рост 0,4% к аналогичному периоду 2024-го).

Доля рынка отечественного оборудования оценивается в 53%, и этот показатель за год практически не изменился, тогда как в 2020 году было 37%. Весь рынок пищевого машиностроения в РФ в 2024 году оценивался в 378 млрд, в 2025-м происходит небольшое снижение объемов рынка — на 4%. При этом в последние годы растет импорт, в 2024 году он составил около 2 млрд долларов США (+59% к 2020 году), и в 2025 объемы импорта будут на уровне 2024 года.

Константин Бабкин на форуме "Пищевое машиностроение"(2025)|Фото: пресс-служба форума "Пищевое машиностроение"

"Несмотря на непростую ситуацию в целом в экономике, особенно в машиностроении — падение на 30% в сельхозмашиностроении, на 35% в строительно-дорожном машиностроении, мы видим, что пищевое машиностроение активно развивается, развивается уже далеко не первый год, и развитие продолжается", — отметил он.

Примерно по половине видов машин наблюдается прирост производства, по другой половине — спад. Производство оборудования для выпуска рыбных продуктов и вовсе выросло на 60% к аналогичному периоду прошлого года, сахарная промышленность — плюс 30%. А, например, производство оборудования для мясной промышленности упало на 11%, на 20% упали производство и продажа оборудования для мукомольно-крупяной промышленности.

Форум "Пищевое машиностроение"(2025)|Фото: пресс-служба форума "Пищевое машиностроение"

"При этом импорт тоже растет, растет доля импорта из Китая, в 2025 году импорт сохраняется на уровне 2024 года, в этом году рост импорта остановился, при этом производство продолжает расти. Но китайских коллег мы поздравляем с большим успехом. Они нарастили свою долю во много раз. И в пять раз увеличили продажи за пять лет в России. Это огромный успех. Конечно, это впечатляет наших товарищей из Поднебесной", — отметил Константин Бабкин.

Многие отечественные производители активно инвестируют в развитие производств, но к факторам, которые мешают более активно развиваться и забирать все большую долю рынка, можно отнести:

  • высокие ставки заемного финансирования;
  • практически полное отсутствие защиты рынка и импортных пошлин;
  • зависимость от импорта комплектующих материалов;
  • необходимость более активного развития госсубсидий.

Участники форума намерены предложить пути решения возникающих проблем с профильными ведомствами.

Теги: пищевое машиностроение, Константин Бабкин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети