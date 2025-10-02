В Чернушке будут судить мужчину за демонстрацию символики экстремистской организации

В Чернушке будут судить местного 27-летнего жителя, обвиняемого в демонстрировании символики экстремистской организации ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП РФ).

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего мужчину обвиняют в совершении 10 преступлений. Следствием установлено, что фигурант, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Пермского края, был подвергнут судом административному наказанию по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, и в период с октября по ноябрь 2024 года, находясь на территории Чернушинского городского округа Пермского края, продолжил публично демонстрировать неограниченному кругу лиц посредством канала в одном из мессенджеров с открытым доступом к фотографиям с изображением экстремистской символики.

Преступление было выявлено при содействии сотрудников ГУ МВД России по Пермскому краю. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в совершенных им преступлениях.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.