Китай усиленно готовится к вторжению на Тайвань - разведка США

Китай быстро наращивает коммерческий паромный флот для подготовки вторжения на Тайвань. Об этом пишет АВС со ссылкой на засекреченный отчет военной разведки США.

В документе говорится, что крупные океанские суда уже были модифицированы для перевозки танков и участия в десантных операциях. К концу 2026 года Китай построит более 70 таких крупных кораблей. Власти Тайваня заявили, что они рассматривают эти суда как часть "экспансионистских намерений" Китая.

Паромы типа Ро-ро (roll-on-roll-off) - это коммерческие грузовые суда, способные перевозить сотни пассажиров и транспортных средств. Первые свидетельства использования паромов для китайских военных операций появились в 2019 году, когда 15000-тонное судно Bang Chui Dao приняло участие в учениях по высадке морского десанта.

Разведывательное сообщество США считает, что лидер Китая Си Цзиньпин приказал Народно-освободительной армии Китая быть готовой к вторжению на Тайвань к 2027 году. На Тайване тоже считают 2027 год сроком возможного вторжения китайской армии. Эти же сроки озвучивала бывшая администрация США. Однако Financial Times, ссылаясь на источники в Минобороны Тайваня, недавно написала, что военно-воздушные силы и ракетные войска Китая усовершенствовались до такой степени, что в любой момент им может быть отдан приказ о захвате мятежного острова.

Китай считает Тайвань своей провинцией. Позиция Пекина по этому вопросу изложена в документе "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху". В нем сказано, что Китай никогда не позволит сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", заставить Тайвань отделиться от Китая. В устных заявлениях китайские официальные лица говорят, что воссоединение Тайваня с Китаем остановить невозможно.



