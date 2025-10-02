02 Октября 2025
Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Денис Паслер определился с новыми обязанностями для своих замов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ, в котором распорядился о новых обязанностях своих подчиненных в региональном правительстве.

Согласно документу, теперь каждый из замгубернатора сможет заменять друг друга на посту в случае отпуска, болезни или других обстоятельств. Министра здравоохранения Свердловской области Татьяну Савинову будет заменять первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, Василия Козлова — Азат Салихов и наоборот. Если же на рабочем месте будут отсутствовать Шмыков и Сергей Никонов, их обязанности возьмет на себя пока еще не назначенный вице-губернатор.

Сам вице-губернатор теперь будет отвечать за организацию работы внутренней и информационной политики. Напомним, что ранее эту должность занимал арестованный накануне по делу "Облкоммунэнерго" Олег Чемезов. Пока это место вакантно, обязанностями вице-губернатора временно займется Василий Козлов.

Замгубернатора Сергей Никонов займется правовым и организационным обеспечением работы областного правительства и губернатора. За инвестиционную привлекательность теперь будут спрашивать с замгубернатора Дмитрия Ионина, а на Татьяну Савинову возложили обязанности по вопросам кабмина — помимо минздрава, в ее сферу ответственности входят проблемы министерства культуры, соцполитики, образования, спорта и молодежной политики.

Ранее Денис Паслер также подписал указ о назначении новых заместителей губернатора, ими стали:

  • Савинова Татьяна Леонидовна — заместителем губернатора Свердловской области — министром здравоохранения Свердловской области;
  • ⁠Салихов Азат Равкатович — заместителем губернатора Свердловской области;
  • ⁠Козлов Василий Валерьевич — заместителем губернатора Свердловской области;
  • ⁠Швиндт Сергей Владимирович — заместителем губернатора Свердловской области.

Теги: Паслер, указ, обязанности, замгубернатора


