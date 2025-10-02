В Сургутском городском суде началось заседание по делу главы Тундрино

В Сургутском городском суде началось заседание по делу главы Тундрино Сергея Начинова, который стал фигурантом уголовного дела об избиении, сообщает "Мегаполис".

В 2023 году он и его друг избили другого сотрудника администрации Сургутского района. В мае 2025 года уголовное дело против главы Тундрино и его подельника ушло в суд. Два раза заседание откладывали. Начинову и его другу грозит 112 УК РФ.

Напомним, в начале сентября главу поселка Тундрино Сургутского района Сергея Начинова поймали пьяным за рулем.

Канал сообщает, что Сергей Начинов на заседание не явился в связи с хроническим заболеванием. По словам адвоката, глава Тундрино получил травму, не может ходить. Справку о состоянии здоровья не предоставил.

Заседание перенесли.