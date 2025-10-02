СМИ: США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России

США предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, Вашингтон обратился к союзникам по НАТО с просьбой оказать Киеву такую же поддержку.

Кроме того, США рассматривают возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda. Однако решение об их поставке еще не принято, передает ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва найдет ответ в случае, если американская администрация примет решение поставлять Киеву крылатые ракеты Tomahawk. В Кремле пока анализируют заявления США. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, важно понять, кто будет направлять и запускать Tomahawk с территории Украины - американцы или сами украинцы.