Страны G7 готовятся значительно ужесточить санкции против России

Страны G7 близки к новому соглашению о значительном ужесточении санкций против России под предлогом того, что она будто бы не хочет прекратить военный конфликт с Украиной. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект заявления.

В документе говорится о "скоординированной эскалации мер по укреплению устойчивости Украины и критическому ослаблению возможностей России". Большое значение придается экспорту углеводородов. Страны Запада собираются "оказать максимальное давление на экспорт нефти из России, являющийся основным источником ее доходов". Также под удар попадут энергетика, финансы и военная промышленность.

Кроме того, Запад снова зарится на замороженные российские активы, раздумывая над тем, как их можно использовать для помощи правящему украинскому режиму, чтобы он и дальше воевал против России. Этого постоянно требует и Зеленский. Накануне ЕС перевел Киеву 4 млрд евро из доходов от замороженных активов России. Половина этих денег должна пойти на производство дронов. В Кремле назвали это воровством и пообещали ответить.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС изменил меняет подход по санкциям, переходя от поэтапного усиления давления к жестким мерам. Это будет 19-й пакет санкций, который примут в ближайшее время, сказал в конце сентября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия справится с санкционным давлением, которое является долгосрочной стратегией Запада с целью ухудшить жизнь россиян, потому что Запад видит в России врага.