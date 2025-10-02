Рентабельность автозаправок по бензину в России отрицательная - РТС

Российский топливный союз бьет тревогу: рентабельность автозаправок в стране сейчас отрицательная, некоторые независимые АЗС уже закрываются. Об этом РТС сообщает в письме вице-премьеру Александру Новаку, отвечающему в правительстве РФ за ТЭК.

В союзе видят две основные проблемы: из-за снижения производства товара и сокращения продаж на бирже сильно выросли оптовые цены. В некоторых регионах они даже превысили розничные цены. Операционные расходы показывают "сверхинфляционный рост", тарифы РЖД и ЖКХ растут, как растет и кредитная и налоговая нагрузки – рентабельность стала "глубоко отрицательной", отмечают в РТС.

Вторая проблема – срыв сроков отгрузки бензина, купленного на бирже. Товара гораздо меньше, чем заключенных сделок, сроки отгрузки увеличиваются на полтора – два месяца. При этом от покупателей требуют предоплату, оборотные средства у АЗС заканчиваются, приходится брать кредиты. В РТС отмечают, что к вертикально интегрированным нефтяным компаниям это не относятся: со своих НПЗ своим же АЗС они исправно и в первую очередь поставляют топливо – в ущерб заключенным на бирже сделкам.

Если ситуация продолжит развиваться по такому же треку, то это "грозит независимым владельцам АЗС, число которых составляет около 60% от общего числа АЗС страны, прекращением деятельности", передает "Интефакс".