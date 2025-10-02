Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российского нефтепродукта

Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нафты – нефтепродукта, который нужен для производства полупроводников. Об этом пишет британская The Guardian.

Хотя остров присоединился к санкциям против России и считает себя союзником Украины, экономические потребности вынуждают его, несмотря ни на что, покупать нафту у России. С начала СВО Тайвань импортировал почти 7 млн тонн российской нафты на сумму почти 5 млрд долларов, что составляет 20% от общего объема его экспорта Россией. Так, один за тайваньских нефтеперерабатывающих заводов в Майляо увеличил свою зависимость от российской нафты с 9% до 90%. И, скорее всего, получал ее в результате доставки на судах, застрахованных компаниями из США, ЕС и Британии, нарушая требование G7 о потолке цен.

Нафта нужна для производства полупроводников и электронных компонентов, в частности чипов. Тайвань является мировым центром производства микрочипов.



