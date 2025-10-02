Продажи смартфонов в России рухнули на четверть

На российском рынке смартфонов в III квартале произошел обвал.

По словам крупнейших продавцов, в июле–сентябре было реализовано 6,2 млн устройств на 140 млрд руб., рассказали в "МТС". Таким образом, в III квартале продажи смартфонов упали на 19% в штуках и на 23% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сократился и средний чек на гаджеты — 22,5 тыс. руб. против 23,6 тыс. руб. годом ранее.

Сегодня спрос преимущественно преобладает в более бюджетном сегменте и стабильно растет интерес к китайским брендам. Самым популярным брендом по продажам в штуках стал Xiaomi (21%), Realme (13%) и Tecno (13%). В деньгах лидирует Apple (24%), Samsung (23%) и Xiaomi (14%).

По словам экспертов, покупатели перешли к более рациональному потреблению. III квартал — сезон новинок и спроса на них, но в этом году он явно не задался. Спрос ушел из высокого сегмента в низкий. Те, кто раньше покупал смартфоны за 100 тыс. руб., сейчас покупает новые устройства за 50 тыс., сообщают "Известия".

