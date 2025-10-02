Интернаты закупают смирительные рубашки, использование которых запрещено

В России психоневрологические интернаты применяют незаконные методы принудительной фиксации людей (смирительные рубашки), открыто проводя закупки таких изделий, использование которых в ПНИ запрещено.

Об этом сообщил юрист проекта "Народного фронта" "Регион заботы" Александр Гаганов. "При посещении интернатов мы видели людей, фиксированных простынями, полностью обездвиженных детей со связанными ногами. Это не только незаконно, но и бесчеловечно. А некоторые ПНИ не стесняются открыто закупать специальные смирительные рубашки и комплекты фиксирующих ремней", — заявил он.

Например, дербетовский многопрофильный центр реабилитации и абилитации детей-инвалидов "Добрые руки" (Ставропольский край) недавно закупал 14 детских смирительных рубашек. Покровский ПНИ (Приморский край) закупил 10 смирительных рубашек в 2023 году.

Юрист указал, что если закупленные смирительные рубашки применяются, то это грубо нарушает целый комплекс прав россиян, что должно заинтересовать не только правозащитные НКО, но и прокуратуру.

Связывание, применение смирительных рубашек допускается в определенных ситуациях по закону о психиатрической помощи, но только для людей, которые помещены в психиатрическую больницу принудительно. ПНИ — это не больница, и недобровольное помещение в интернат не предусмотрено законодательством, сообщают "Известия".